Les comptes publics dégradés par la crise

Les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise économique vont évidemment avoir une forte influence sur les comptes publics. Lundi, le Conseil national des finances publiques (CNFP) a fait le point sur la situation, un mois après la présentation du budget 2021. Cette «Évaluation des finances publiques» a été établie dans le cadre d’un scénario dit «central», qui table sur l’absence de nouveau confinement, mais pas sur une disparition rapide de la menace sanitaire. «Nous n’avons pas de boule de cristal», affirme Simone Delcourt, membre du CNFP.

L’instance a «pris acte des circonstances exceptionnelles», puisqu’une clause en ce sens a été adoptée au niveau européen, le 17 septembre, puis au Luxembourg le 9 octobre, jusqu’à nouvel ordre, a rappelé son président Romain Bausch. Cela autorise à dévier temporairement des trajectoires budgétaires inscrites au pacte de stabilité et de croissance. Il sera tout de même important de présenter une trajectoire d’ajustement «à l’automne 2021, sauf si les fameuses circonstances exceptionnelles sont toujours en vigueur à ce moment-là», affirme Romain Bausch.

La Sécurité sociale reste dans le vert

Il a présenté des prévisions macroéconomiques détériorées. Le PIB devrait reculer de 7,9% cette année, avant un rattrapage (+6,1 puis +3,2% les années suivantes). Or, «c’est cet indicateur qui détermine largement les finances publiques». Les recettes sont attendues en chute libre cette année (-5,5%), principalement à cause de la baisse des impôts, liée à l’octroi de délais de paiement. Les dépenses ont suivi la trajectoire inverse (+16,4%) et ne devraient que légèrement reculer en 2021 et 2022. Elles resteront donc «largement supérieures à celles d’avant la crise», selon le président de l’instance indépendante. La puissance publique avait dépensé 26,8 milliards d’euros en 2019, puis 31,2 milliards en 2020 et encore plus de 30 milliards tous les ans jusqu'en 2024. En conséquence, «la limite de 3% du déficit public ne devrait pas être respectée».

Le CNFP s’attend à ce que la dette souveraine franchisse en 2024 la barre des 30%, tant redoutée par le gouvernement depuis plusieurs années. Seule bonne nouvelle au tableau, le solde de la Sécurité sociale devrait rester excédentaire, malgré le marasme économique, «grâce à l’excédent du régime général des pensions». Bien sûr, la manne va s’affaisser au fil des années, passant de 1,1 milliard d’euros en 2019 à 640 millions 2024.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)