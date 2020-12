Des raisons d'espérer malgré les incertitudes

«L’économie luxembourgeoise a mieux résisté que prévu»: le Statec a décidé de voir le verre a moitié plein, ce jeudi, lors de la présentation de sa note de conjoncture. «L’économie luxembourgeoise a été fortement impactée par les conséquences de la pandémie au 1er semestre 2020» mais «elle a fait preuve d’une bonne résistance». La récession devrait se situer entre -3,5% à -4,5%, quand les projections de septembre tablaient sur une fourchette plus haute (-4,5 à -5%) malgré un rebond au troisième trimestre.

Des disparités existent, selon les secteurs. Le chiffre d'affaires des entreprises de l'Horeca a ainsi dégringolé jusqu'à -80% en avril (par rapport à avril 2019) avant de remonter la pente (-30%) en septembre. Le nouveau confinement partiel en cette fin d'année risque de mettre en péril de nombreux acteurs de ce secteur. Le secteur financier luxembourgeois a été, de son côté, plutôt épargné, eu égard à la faible proportion de crédits à risque et de prêts non performants au Grand-Duché et parce qu'il est faiblement exposé aux secteurs directement impactés par la crise sanitaire.

Côté emploi, le Luxembourg a de quoi se réjouir puisqu'il est le seul pays de la zone euro où celui-ci a continué à croître en 2020 (+2%) quand cette même zone euro prévoit un recul de 2%. Le chômage a toutefois explosé suite au confinement, passant de 5,5% de la population active en février à 6,9% en mai. Pour l'année 2020, le Statec prévoit un chômage à 6,4%.

Plombé par le recul des prix des produits pétroliers et la gratuité des transports, le taux d'inflation devrait de son côté se situer à 0,9% pour l'année 2020 contre 1,7% en 2019 et 1,9% en moyenne entre 1995 et 2019. Les finances publiques, elles, se sont largement dégradées, les dépenses ont augmenté de 15% quand dans le même temps, les recettes ont reculé de 6%.

Deux scénarios face à l'incertitude

Qu'en sera-t-il pour 2021? «Tout dépendra de la vitesse avec laquelle un ou plusieurs vaccins efficaces seront disponibles et de l’accueil que leur réservera le grand public, de la politique budgétaire et monétaire européenne et, finalement, du retour de la confiance partout dans le monde», selon le directeur du Statec, Serge Allegrezza. Face à autant d'incertitudes, le Statec a été contraint d'établir deux scénarios: un scénario haut (pas de deuxième vague significative) et un scénario bas (une deuxième vague provoquant un nouveau confinement).

Et les projections sont forcément complètement différentes: dans son scénario haut, le Statec table sur une croissance de 4%, un taux de chômage à 6,8% et un solde public en légère hausse de 0,1% quand, à l'inverse, dans son scénario bas, le PIB baisserait de 0,5%, le taux de chômage grimperait à 7,7% et le solde public serait dans le rouge (-2,2%).

À noter que l'augmentation du salaire minimum au 1er janvier 2020 et la probable augmentation des prix des produits pétroliers due à la taxe CO2 ne devraient pas vraiment booster les prix: le Statec table sur une hausse entre 1,5% et 1,8% en 2021. Sauf retournement de situation, l'indexation des salaires ne devrait pas intervenir avant 2022.

(mc/L'essentiel)