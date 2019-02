Quels secteurs ont embauché en nombre?

Si le Statec n’a pas encore compilé tous les chiffres de l’année dernière concernant l’emploi, on peut en tout cas se baser sur ceux du troisième trimestre et les comparer avec le même trimestre 2017. La tendance est très claire: l’emploi est dans une dynamique positive à tous les niveaux.

Dans le détail, ce sont les entreprises proposant des services aux entreprises et les sociétés de location qui ont embauché le plus de personnes en un an. 3 700 collaborateurs supplémentaires sont venus garnir les rangs. Le secteur compte désormais 75 300 salariés.

Avec 3 400 personnes de plus, le secteur public (administrations, sécurité sociale, éducation et santé) compte maintenant 92 300 salariés. L’administration publique a ainsi embauché 900 personnes en un an, selon le Statec. Mais c’est surtout l’activité de la santé humaine et de l’action sociale qui a vu son nombre de collaborateurs bondir: + 1 600.

Enfin, la branche d’activité regroupant le commerce, les réparations automobiles et les transports a fait appel à 3 300 personnes de plus. 1 400 salariés de plus travaillent dans les transports et 1 200 dans le commerce.

(L'essentiel)