Van Poelvoorde à la tête d'ArcelorMittal Europe

Mi-février, le numéro un mondial de la sidérurgie ArcelorMittal avait annoncé la nomination comme directeur général d'Aditya Mittal, le fils du fondateur du groupe, qui était déjà en charge des finances et de la branche européenne. Une branche désormais conduite par le Belge Geert Van Poelvoorde, a annoncé ArcelorMittal lundi dans un communiqué.

Membre du comité de direction et vice-président du groupe, il était depuis 2014 directeur général produits plats d’ArcelorMittal Europe. Poste qui revient aujourd’hui à Yves Koeberle, également membre du comité de direction et vice-président du groupe, responsable d'ArcelorMittal Sourcing et des achats en Europe depuis 2013 et d'ArcelorMittal Shipping depuis 2018.

(L'essentiel)