BGL BNP Paribas met l'accent sur l'innovation

BGL BNP Paribas a dégagé un bénéfice net de 338,9 millions d'euros pour l'exercice 2018, contre 365,8 millions d'euros lors du précédent, selon des résultats présentés ce jeudi. Le recul est de 7,47% sur un an. «Il y a eu des changements de méthodes dans les calculs de consolidation, des seuils ont été abaissés, ce qui fait entrer dans le périmètre une douzaine de filiales. La baisse du résultat net se limite à 4% si l'on fait abstraction de ces impacts. Cela reste à un niveau élevé malgré des vents contraires comme le contexte de taux bas et la baisse des marchés boursiers, mais aussi de forts investissements dans les services aux clients ou encore les transformations de systèmes et process», a justifié Carlo Lessel, directeur financier de la banque.

L'établissement installé au Kirchberg a vu son produit net bancaire progresser de 8%, à 1,447 milliards d'euros, avec une croissance favorable des activités. Les encours moyens des crédits avancent de 8% et ceux des dépôts de 12% par rapport à 2017. Les frais généraux passent de 683,5 millions à 763,9 millions d'euros, en lien notamment avec le développement de nouvelles solutions digitales. Comme «Genius», un assistant intelligent lancé en mars dernier, qui formule messages d'alertes et recommandations, et qui a été accepté par 29 000 des 39 000 clients utilisant régulièrement l'application.

Geoffroy Bazin, président du comité exécutif, a aussi annoncé une autre innovation avec l'arrivée avant l'été d'Apple Pay. «Nous serons la première banque au Luxembourg à signer le déploiement de cette offre sur mobile iPhone. C'est la possibilité de remplacer la carte de crédit ou le portefeuille dans n'importe quel commerce qui accepte le paiement sans contact», a-t-il souligné.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)