La chasse aux bonnes affaires, malgré la chaleur

Le coup d’envoi des soldes d’été qui dureront un mois, a été donné vendredi. Ce samedi, et malgré des températures dépassant les 30°C, certains ont préféré les boutiques aux piscines. «Si on s’y prend trop tard, on n’a plus trop de choix au niveau des tailles. C’est lors des premiers jours qu’on trouve les meilleurs articles», estime Célia, 28 ans, qui repart chez elle à Bonnevoie avec deux sacs remplis de «tee-shirts et quelques robes pour seulement 70 euros».

Avec les vacances d’été qui approchent à grand pas, raison de plus pour faire le «plein en vêtements d’été», comme l’expliquent Yuna et Louis, de Leudelange, 30 et 38 ans. «Durant cette période il y a souvent l’un ou l’autre mariage ou baptême. En plus de ça, nous allons partir à la mer et c’est pratique d’avoir plus qu’un seul maillot de bain. Nous avons attendu le début des soldes pour trouver tout ce qu’il nous faut» explique le couple.

Plus loin, Véronica confie sa stratégie d’achat. «J’ai l’habitude de commander en ligne. Pendant les soldes, je fais des comparaisons de prix. On trouve des offres avantageuses sur le web, mais on ne peut pas essayer l’article avant l’achat. Du coup j’ai fait un peu des deux», résume la jeune femme.

Pour ces soldes, les commerçants ont, eux, préparé des stocks de produits populaires auprès des clients. Les tarifs réduits sont à découvrir jusqu’au samedi, 27 juillet inclus.

(Ana Martins/L'essentiel)