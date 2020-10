Le Covid a boosté les recrutements en visio

Si la crise du Covid a mis certains secteurs quasiment à l'arrêt, des entreprises ont continué à recruter à un rythme soutenu. C'est le cas du groupe Encevo. «Pendant le confinement, plus de 180 entretiens ont été organisés et plus de 40 positions clôturées. Même en cette période, nous avons continué à accueillir des stagiaires afin de permettre aux étudiants de réussir leur année», souligne-t-on chez le fournisseur d'énergie luxembourgeois.

Les recrutements se sont maintenus aussi à la BIL (Banque internationale à Luxembourg) et chez l'opérateur de télécommunications mobile Proximus Luxembourg. Les jeunes diplômés ont toutes leurs chances. Ils ont constitué «plus de 40% de notre recrutement en 2020», note-t-on chez Encevo. «Nous recherchons particulièrement des ingénieurs niveau bachelor ou master», précise-t-on chez Proximus.

«En plus des entretiens en personne qui restent souhaitables»

La BIL et Encevo sont restés constants dans leurs besoins, mais suite au Covid, Proximus a augmenté sa recherche d'experts en solutions collaboratives et télécommunication, en cybersécurité et dans le domaine du cloud. «Des technologies pour lesquelles la demande a explosé ces derniers mois», note-t-on.

Un changement opéré au niveau des recrutements est la visioconférence. Les sociétés y ont eu un recours accru et ont été conquises. «Cela réduit significativement le temps nécessaire au recrutement. Nous allons poursuivre dans cette voie, en plus des entretiens en personne qui restent souhaitables», dit-on à la BIL.

(L'essentiel/Séverine Goffin)