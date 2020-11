Les millions d'aides du Luxembourg à ArcelorMittal

Alors qu'ArcelorMittal envisage de sabrer plus de 500 emplois au Luxembourg, les députés déi Lenk, Marc Baum et David Wagner, ont demandé au gouvernement de faire le point sur toutes les aides versées au géant de l'acier au Grand-Duché.

Ainsi, depuis le 1er janvier, les aides octroyées par le ministère de l'Économie au groupe pour l'année 2020 s'élevaient à 12,9 millions d'euros, ont indiqué dans une réponse conjointe le ministre de l'Économie, Franz Fayot, la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, le ministre des Finances, Pierre Gramegna, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Dan Kersch.

Les ministres concernés ont également indiqué que le Fonds pour l'Emploi avait versé plus de 6 millions d'euros d'indemnités pour les 7 836 salariés en chômage partiel depuis le 18 mars 2020.

Près de 300 millions d'euros pour les préretraites

Dans le cadre des négociations de la tripartite sidérurgie sur l'actuel plan de restructuration, les syndicats ont indiqué avoir, sur les 536 emplois dans la balance, identifié 308 départs potentiels en préretraite. Un mécanisme dont a largement profité le géant de l'acier ces dernières années: depuis 2007, le Fonds pour l'Emploi a en effet versé près de 300 millions d'euros pour prendre en charge les indemnités des 2 207 salariés en préretraite.

À noter par ailleurs que l'État luxembourgeois a alloué gratuitement à ArcelorMittal, près de 22,5 millions de quotas de CO2 entre 2008 et 2020. Un avantage non négligeable même si le prix de la tonne est très fluctuant dans ce système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE): après être passée sous la barre des 4 euros en 2013, la tonne s'échangeait à plus de 26 euros, début novembre.

(Marion Chevrier/L'essentiel)