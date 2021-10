Un budget 2022 «social» et «orienté vers l'avenir»

C'est un projet de budget «orienté vers l'avenir» qu'a présenté Pierre Gramegna ce mercredi matin à la Chambre des députés.

Avec «des investissements publics records» à hauteur de 3,2 milliards d'euros (4,4% du PIB contre 3,9% en moyenne sur la période 2016-2021) et une «forte dimension sociale» puisque 47% du budget sont dédiés aux prestations sociales, subsides et subventions dans le domaine social, «en faveur notamment des ménages défavorisés».

Allocations familiales réindexées dès octobre

Le ministre a ainsi indiqué que les moyens du Fonds national de solidarité augmenteraient de 5% pour atteindre 367 millions avec notamment une hausse de 200 euros de l'allocation de vie chère et l'adaptation du revenu d'inclusion sociale (Revis) de 2,8%. À noter que les allocations familiales seront finalement réindexées à partir du 1er octobre 2021 (et non au 1er janvier 2022 comme initialement annoncé).

Gratuité des repas scolaires pour les plus démunis

En matière de logement, les dépenses pour la construction de logements abordables vont grimper de 77% en 2022 par rapport à 2021, à 228 millions d'euros. En ce qui concerne l'éducation, le total de dépenses s'élève à trois milliards d'euros soit 10% de plus qu'en 2021. Un budget qui devrait permettre de financer la gratuité des repas scolaires et des maisons relais pour les enfants les plus démunis.

1,8 milliard d'euros pour le climat

Une enveloppe de 765 millions d'euros d'investissements sera débloquée pour lutter contre le réchauffement climatique, «le défi du siècle». Elle devrait atteindre 975 millions d'euros à l’horizon 2024. Les moyens financiers pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC) seront augmentés pour atteindre 1,8 milliard d’euros en 2022.

En parallèle, les réseaux ferroviaire (300 millions d’euros pour le Fonds du rail) et le tram continueront d'être développés ainsi que la mobilité douce. Le ministre a rappelé que le programme pluriannuel des investissements se chiffrait au total à 1,5 milliard d’euros sur la période 2021-2025.

Un déficit à -0,2% du PIB

Au total, les recettes de l'Administration centrale se chiffreront à 22,3 milliards d'euros (+4,3% par rapport à 2021) et les dépenses à 23,5 milliards d'euros (+3,4%) soit un déficit de 1,230 million d'euros. Globalement pour l'Administration publique (qui englobe l'Administration centrale, les administrations locales et la Sécurité sociale), le déficit 2022 est évalué à 143 millions d'euros soit -0,2% du PIB (contre -3,5% en 2020 et -0,6% en 2021, largement en dessous du seuil des 3% prévue par les traités européens).

«Le bout du tunnel est tout proche», a indiqué Pierre Gramegna et il est temps de poser les jalons pour continuer résolument sur la voie du renforcement du tissu social, de l’accélération de la digitalisation et de prendre à bras-le-corps la lutte contre le changement climatique. C’est ce que fait ce budget de l’État, tout en respectant à partir de 2022 les règles du pacte de stabilité et de croissance».

