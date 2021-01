Une filière locale et durable éclot dans le pays

Plus de poulet luxembourgeois dans les assiettes. C'est l'ambition de La Provençale, avec le lancement de son projet «Lët'z Poulet» présenté hier. «La consommation de volaille par habitant approche les 20 kilos par an, pour une production nationale la couvrant à seulement 1,3%», introduit Georges Eischen, associé-gérant du grossiste alimentaire basé à Leudelange.

Le développement de la filière locale passe par l'association avec quatre familles d'agriculteurs: Annet (Weiler), Kaes (Bastendorf), Thiry (Schouweiler) et Zigrand (Niederpallen). «Nos poulaillers sont conçus pour respecter au maximum le bien-être animal, avec de l'espace, un jardin d'hiver couvert et grillagé, un accès à la lumière, de la ventilation et de la brumisation lors des fortes chaleurs», détaille Georges Eischen. Les poussins arrivent d'un couvoir près de Namur et sont abattus après une cinquantaine de jours d'élevage - contre «32 à 35 pour un poulet standard à croissance rapide» -, chez Belki à Alost (Belgique). Ils sont nourris sans OGM ni antibiotique avec des céréales cultivés au Luxembourg et en Grande Région.

Destinés au grand public, aux collectivités et à la restauration, les premiers poulets seront vendus dès le 19 janvier, «pour un prix s'approchant d'un Label Rouge», calcule Georges Eischen. Quelque 300 tonnes de poulets seront produites par semaine dans un premier temps, de quoi couvrir «2,5 % de la consommation nationale». L'objectif «raisonnable», à terme, est d'en assurer «entre 10 et 20 %». Une seconde phase est ainsi programmée avec deux nouveaux agriculteurs attendus et deux autres espérés.

(L'essentiel/ Mathieu Vacon)