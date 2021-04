Une taxation minimale n’effraie pas le Luxembourg

Dans le débat depuis quelques semaines à la faveur de la crise économique, la taxation minimale des entreprises, via un taux d’imposition plancher au niveau mondial, recueille les faveurs du Luxembourg. «Cette idée, dans le débat depuis plusieurs années, pourrait éviter le dumping fiscal», a expliqué Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances, sur RTL et sur Bloomberg. Il a même vanté une solution «dans l’intérêt de l’Union européenne et des États-Unis», qui apporterait «un peu de calme» dans ces discussions.

Les promoteurs de la réforme, mise sur la table par le Trésor américain, soutenue par le FMI et saluée par des pays comme la France et l'Allemagne, espèrent qu’elle sera validée lors d’une réunion des ministres des Finances et banquiers centraux des pays du G20, les 9 et 10 juillet prochain. Sur la forme, Pierre Gramegna se réjouit que le président américain Joe Biden ait adopté une approche «multilatérale», une critique à peine voilée aux méthodes de son prédécesseur Donald Trump.

Une taxation «dans la moyenne»

Souvent critiqué à l’international pour sa politique fiscale, le Luxembourg ne perdrait pas son attractivité avec l’introduction d’une taxation minimale, à en croire André Bauler (DP), président de la commission Finances à la Chambre. Il rappelle que le pays «possède d’autres atouts, comme la connaissance, la compétitivité, le savoir-faire. Il a montré sa capacité à innover». André Bauler insiste sur le fait que «la taxation actuelle des sociétés par le Luxembourg, autour de 26%, se trouve dans la moyenne des pays de l’OCDE». Le député estime qu’il est encore «prématuré d’estimer un taux minimum à appliquer, puisque les experts doivent être consultés ces prochains mois».

Pour l’opposition, Laurent Mosar (CSV) se dit également favorable à une imposition minimale. «Mais je m’interroge sur la position de l’UE sur cette question, qui devrait ouvrir de longues tractations, indique celui qui a posé une question parlementaire en ce sens. Au G20, l’UE est représentée, devra présenter une certaine position, alors que les politiques fiscales sont très différentes selon les pays». Le député «doute qu’un consensus soit possible». Selon lui, un taux d’imposition minimal «pour les activités commerciales, hors prises de participations et transactions boursières, serait de 10 à 15%».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)