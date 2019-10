EY profite déjà pleinement de l'effet Brexit

EY Luxembourg suit la courbe de croissance observée au niveau mondial par le groupe d’audit et de conseil. Avec un chiffre d’affaires de 236 millions d’euros enregistré pour l'exercice clôturé au 30 juin 2019, le cabinet luxembourgeois a progressé de 8,3% sur un an. «Sur les cinq dernières années, la croissance est de +54%, c’est exceptionnel au niveau mondial», a commenté ce lundi Alain Kinsch, country managing partner d’EY Luxembourg, lors de la présentation des résultats annuels.

«C’est plutôt un taux de croissance de pays émergent mais pas de pays mature comme le sont les pays européens. Et nous n’avons pas eu de fluctuations, on cherche la consistance et la stabilité dans une croissance élevée», a ajouté Alain Kinsch. Les trois lignes de service participent à ce développement, avec des facteurs récurrents. «Le Brexit continue à attirer de nouveaux entrants, qui ont besoin d’auditeurs», constate de son côté Bernard Lhoest, responsable du service audit.

320 nouveaux collaborateurs à la rentrée

«Des entreprises qui distribuent des produits financiers en Europe doivent trouver un autre point central que le Royaume Uni», observe dans le même ordre d’idées Olivier Maréchal, chef de la branche conseil. Dans ce métier, le responsable remarque que le secteur financier est «sous stress», en raison d’un environnement de taux négatifs persistant. «Les sociétés cherchent à opérer avec un niveau de coûts fixes inférieurs, donc on les aide à adapter la structure organisationnelle».

Autre relais de croissance, en lien aussi avec le contexte de taux financiers bas, le marché du private equity (l’investissement en capital) et real estate (les fonds d'investissement dans des actifs immobiliers). «On croit dans ce secteur où il y aura beaucoup de croissance mondiale. C’est une industrie qui va continuer à croître car il y a de plus en plus d'investissements», assure Alain Kinsch. Quelque 550 collaborateurs d’EY Luxembourg sont dédiés à ces activités, sur les 1 500 que compte l’entreprise.

Avec 320 nouveaux collaborateurs accueillis à la rentrée, les effectifs ont gonflé de 250 postes sur un an. EY va d’ailleurs occuper deux nouveaux étages de son siège au Kirchberg, soit 1 500 m² supplémentaires. Il reste encore un peu de place pour grandir, la firme ayant prévu un espace de travail de 1 800 postes lors de son déménagement dans la capitale, fin 2015.

(L'essentiel/Mathieu Vacon)