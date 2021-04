«La BIL a fait preuve de résilience»

Évidemment les chiffres 2020 sont moins bons que ceux de 2019: le produit net bancaire a reculé de 2% (à 555 millions d'euros), le résultat net est en recul de 10% (à 101 millions d'euros) et le coût du risque des activités ordinaires s’est élevé à 63 millions d’euros en 2020 contre 27 millions d’euros en 2019. Mais la banque a fait «preuve d’une remarquable résilience malgré la crise sanitaire persistante et l’incertitude liée à la situation économique», a indiqué la BIL dans un communiqué transmis jeudi.

En 2020, la priorité de la banque - qui emploie près de 2 000 personnes au Luxembourg - a été d'abord d'assurer la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients et de soutenir ces derniers «pour les aider à faire face aux impacts sociaux et économiques». Ainsi, elle a accordé des sursis de paiements à 2 800 clients et les prêts ont augmenté de 4,8% à 15,4 milliards d'euros (+15,2% pour les prêts hypothécaires). Les dépôts ont aussi connu une croissance, de 4,1%, pour atteindre 19,8 milliards d'euros, les circonstances poussant davantage à l'épargne qu'à la dépense et aux investissements.

«L’économie luxembourgeoise est chère à notre cœur»

La BIL compte tirer des leçons de cette année «de défis inattendus et de repli économique» pour affronter un avenir où «les défis devraient perdurer».

«L’économie luxembourgeoise est chère à notre cœur et c’est une fierté pour nous que d’avoir pu participer à son redressement. Je suis convaincu que nos clients et nos collaborateurs bénéficieront des investissements que nous avons réalisés en ces moment difficiles», a déclaré Marcel Leyers, CEO de la Banque Internationale à Luxembourg.

(mc/L'essentiel)