Des entreprises confiantes malgré des incertitudes

Naturellement ouverte sur l'extérieur, l'économie luxembourgeoise reste sensible à l'environnement international. Tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ou encore Brexit chaotique sont des facteurs d'incertitudes. Le ralentissement économique mondial, déjà anticipé en 2018, se confirme, a indiqué ce mercredi la Chambre de commerce, lors de sa conférence annuelle de conjoncture. L’industrie allemande est à la peine et «quand l’Allemagne tousse, le Luxembourg risque d'attraper un rhume», a rappelé Christel Chatelain, responsable des affaires économiques.

Avec des prévisions de croissance autour de 2,6% pour 2019 et 2020, «on peut parler de résilience au Luxembourg», a-t-elle poursuivi, avant de présenter le baromètre de l'économie réalisé par la Chambre. L'enquête menée auprès des entreprises montre que les anticipations pour le 2e semestre 2019 se sont révélées trop optimistes, avec une activité moins soutenue que prévu.

«Sept chantiers indispensables pour stimuler l'économie»

Pour 2020, 18% des dirigeants anticipent une influence positive de leurs activités et 12% une influence négative. Globalement, le sentiment de confiance pour l'avenir à moyen terme reste élevé. «On n'est pas dans une rupture totale mais on voit des incertitudes par rapport à l'avenir», a résumé Christel Chatelain. Des «signaux d'alarme» sur les 6 prochains mois sont constatés dans les transports, tandis que le secteur le plus optimiste est celui des services, hors finance. Le commerce et l'industrie prévoient quant à eux un environnement économique défavorable en 2020, selon le baromètre.

Les problèmes de recrutement de main-d'œuvre qualifiée et les coûts du travail «sont les deux principaux défis» du développement des entreprises, relève la Chambre de commerce qui, face à ce constat général en demi-teinte, a identifié sept «chantiers indispensables pour stimuler l'économie». Parmi ceux-ci, l'introduction d'une deuxième chance en cas de faillite, la transformation digitale, la transition environnementale ou encore la maîtrise du coût du travail et de la fiscalité.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)