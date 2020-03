Rosport écoule de plus en plus de bouteilles en verre

Sources Rosport a écoulé l’an passé 33,8 millions de bouteilles d’eau, soit 23,5 millions de litres, uniquement au Grand-Duché, selon un bilan présenté jeudi, par l’entreprise, pour ses 60 ans. «Depuis 1985, où l’on proposait trois références, on a triplé nos ventes, c’est considérable», a commenté le directeur, Max Weber.

L’initiative de la Brasserie saluée



Le directeur de Sources Rosport a salué l’arrivée, officielle au 17 mars, de la Brasserie nationale, fabricant des bières Bofferding et Battin, sur le marché de l’eau, ne manquant pas de dévoiler au passage quelques éléments sur cette nouvelle marque. Elle s’appellera «Lodyss» et sera disponible en bouteilles de 25, 50 et 100 cl, en déclinaisons plate et gazeuse. «Il y a assez de place pour deux acteurs locaux sur le marché», a commenté Max Weber, espérant qu’ils remplaceront «à terme l’eau minérale des multinationales étrangères» au Luxembourg.

À ce jour, l’entreprise à l’actionnariat 100% luxembourgeois, qui emploie 28 salariés, propose 21 références. Elle dévoilera un nouveau parfum, en avril, avant une nouvelle gamme, cet été. Les marques Rosport Bleu et Viva restent très présentes dans la restauration, «avec une part de marché au Luxembourg qui dépasse les 42%».

«Effet Greta»

Tous lieux de consommation confondus, les parts de marché des eaux minérales naturelles des sources de Rosport, situées au bord de la Sûre, s’établissent à 29,16%, selon ce bilan. Lancée en 2001, Viva, à elle seule, représente 58% des ventes d’eau.

Une tendance se dessine nettement, depuis près de deux ans, l’achat de bouteilles en verre consignées. Elles représentent désormais plus d’une bouteille sur deux, contre une sur quatre il y a une quinzaine d’années. «On parle d'"effet Greta" (NDLR: Thunberg), sourit Max Weber. Le plastique est boudé mais les volumes restent constants: les gens font le changement d’une bouteille en plastique vers une en verre». Le directeur ne communique pas sur les résultats financiers, mais il l’assure, «on se porte très bien».

