L'inflation annuelle a un peu augmenté

Le taux annuel d'inflation est passé de 0,6% en août à 0,7% en septembre, selon des chiffres publiés ce mercredi par le Statec. Pas de quoi accélérer l'arrivée de la prochaine tranche indiciaire, donc. L'index pourrait intervenir en 2022, probablement pas avant. D'un mois sur l'autre, les prix ont toutefois globalement baissé de 0,1% en septembre, relève le Statec.

Principale cause: la fin des vacances scolaires qui a fait chuter les prix des billets d'avion de 24,3% et des voyages à forfait de 6,1%. La tendance est aussi à la baisse pour les produits pétroliers, qui perdent 2,3% le mois dernier par rapport à août. Ainsi, le tarif du mazout de chauffage baisse de 8,4% sur un mois, le diesel de 3,9% et l'essence de 0,6%. Sur un an, de septembre 2019 à septembre 2020, les prix des produits pétroliers ont dégringolé de 16,9%.

Pommes de terre moins chères

Côté alimentation, les prix grimpent de 0,5% sur un mois, notamment les légumes frais (+9,4%) et le poisson frais (3,9%). En revanche, le tarif des pommes de terre baisse de 3,4%, celui des fruits frais de 0,8% et celui des boissons de 0,7%. Sur un an, les prix alimentaires ont grimpé de 3,3%. Depuis février, juste avant la crise du Covid, ils ont augmenté de 1,4%.

Dans le secteur des services, les services vétérinaires (+12,4%), financiers (+1,8%) et l'entretien et la réparation de voitures (+2,5%) ont tiré les prix vers le haut.

(jw/L'essentiel)