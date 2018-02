La croissance du pays devrait rester élevée

L'activité économique du Luxembourg reste soutenue. La Commission européenne a publié mercredi des nouvelles perspectives économiques, qui restent optimistes pour le Grand-Duché. La croissance du PIB pour l'année 2016 est aujourd'hui évaluée à 3,1%, puis 3,4% pour 2017, d'après les calculs de l'institution, qui pourraient encore évoluer au cours des prochains mois.

Prévisions de croissance

Luxembourg

2016: 3,1%

2017: 3,4%

2018: 3,9%

2019: 3,6%



Zone euro

2016: 1,8%

2017: 2,4%

2018: 2,3%

2019: 2,0% Inflation

Toujours d'après la Commission européenne, l'inflation s'établirait à respectivement 1,9% et 1,6% en 2018 et 2019. Soit nettement plus que depuis le début de la décennie mais un peu moins qu'en 2017 (+2,1%).

Pour l'année en cours, Bruxelles table sur 3,9%, sensiblement plus que pour l'année 2019 (3,6%). Les dernières prévisions sont légèrement supérieures à ce que la Commission anticipait jusqu'à présent. Pour le Luxembourg, elle n'envisageait «que» 3,5% en 2018 et 3,3% en 2019 dans le dernier rapport publié à l'automne 2017.

Pour l'ensemble de la zone euro, les fonctionnaires européens prévoient désormais une croissance de 2,4% pour 2017, au lieu de 2,2% précédemment, puis de 2,3% et 2% pour 2018 et 2019. Ces prévisions plus optimistes sont liées «au passage de la phase de reprise économique à la phase d'expansion». «L'économie européenne a surpassé les attentes. Nous devons poursuivre les efforts pour que les bénéfices de cette croissance soient ressentis par tous les Européens», a estimé Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne pour l'euro.



(jg/L'essentiel)