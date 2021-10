«Achetez vos cadeaux de Noël maintenant»

Le patron de l’équipementier sportif allemand Puma a mis en garde mercredi contre l’impact des problèmes d’approvisionnement sur les emplettes de Noël et recommandé d’acheter ses cadeaux dès maintenant pour éviter les mauvaises surprises. «Comme je l’ai aussi dit à ma femme, si vous voulez acheter des cadeaux de Noël, il faut le faire maintenant», a averti Bjorn Gulden lors d’une conférence téléphonique.

«En général, et ce n’est pas une blague, je pense qu’il y aura des rayons plus vides qu’ils ne devraient l’être pour les courses de Noël», a-t-il ajouté. Des problèmes mondiaux d’approvisionnement freinent actuellement la reprise économique après la pandémie jusqu’à faire craindre un manque de marchandises pour les fêtes.

Outre les embouteillages dans les ports, où les navires attendent de pouvoir décharger, les commerces subissent les effets de retard de production, à cause de confinements liés au Covid-19 en Asie dans certaines régions où se trouvent des usines clés.

Pour Puma, une flambée des infections au Vietnam a entraîné une interruption de production d’une dizaine de semaines. «Le quatrième trimestre sera celui où l’approvisionnement sera notre plus grand problème», a relevé M. Gulden, d’autant plus que «les capacités de fret sont limitées et les prix ont explosé».

«Je pense que l’approvisionnement pour certains produits, y compris dans notre secteur, sera inférieur à la demande pour les deux prochains trimestres», même si «les flux de produits s’améliorent à nouveau», a-t-il ajouté.

Le vendeur de jouets Hasbro a également averti mardi qu’il n’avait pas réussi à livrer l’équivalent de quelque 100 millions de commandes au troisième trimestre en raison de «perturbations sur la chaîne d’approvisionnement, y compris les capacités limitées (de transport) et la congestion dans les ports».

Aux Etats-Unis, Walmart et d’autres chaînes de grands magasins ont affrété leurs propres bateaux pour contourner les retards chaotiques dans les ports de la côte Ouest.

D’autres ont choisi de recevoir leurs commandes plus tôt qu’à l’accoutumée, de lancer en avance leurs promotions de Noël ou d’abandonner le transport maritime pour l’aérien.

(L'essentiel/AFP)