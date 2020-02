Le cours de Slack fait les montagnes russes

L'action de Slack a bondi de 15% à Wall Street lundi avant de perdre près de 8% après la clôture, des mouvements causés par la publication d'un article trompeur sur le contrat entre le spécialiste de la messagerie d'entreprise et IBM. «Un article publié le 10 février par Business Insider déclare qu'IBM a acheté Slack pour tous ses employés dans le monde, et ajoute qu'IBM est désormais le plus grand client de Slack», a expliqué la société californienne, dans un document déposé à l'agence américaine de régulation des marchés (SEC).

Mais «IBM est le plus grand client de Slack depuis plusieurs années et a étendu son utilisation de Slack avec le temps», indique l'entreprise, qui précise ne pas modifier ses objectifs financiers. Le titre de Slack a été suspendu après avoir progressivement atteint 15% de plus au cours de la journée de lundi.

Slack, comme ses équivalents créés par Salesforce, Microsoft ou Facebook (Workplace), permet aux employés d'une société de communiquer, échanger des documents, travailler sur un projet, faire des conférences téléphoniques ou de la messagerie instantanée. D'après un porte-parole de Slack, un groupe de 68 ingénieurs d'IBM a commencé à utiliser ses services en 2014. IBM a désormais suffisamment déployé la plateforme en interne pour que ses plus de 300 000 employés puissent s'en servir. Slack est entré en Bourse en juin dernier.

(L'essentiel/afp)