La livraison en 24 heures coûte cher à Amazon

L'investissement consenti par Amazon pour offrir à ses abonnés nord-américains une livraison en 24 heures coûte cher au géant du commerce en ligne, dont les résultats financiers du deuxième trimestre ont déçu. Mettre en place ce service «a créé un choc dans le système», a admis Brian Olsavsky, directeur financier du groupe, lors d'une conférence avec les analystes jeudi. «Nous travaillons à le résoudre, et nous allons y travailler pendant plusieurs trimestres. Mais quand la poussière sera retombée nous regagnerons en efficacité», a-t-il précisé.

Le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,6 milliards de dollars pour la période d'avril à juin, à peine supérieur aux 2,5 milliards d'il y a un an et inférieur aux attentes du marché. «La livraison en un jour est désormais disponible pour les abonnés de Prime sur plus de dix millions de produits, et ce n'est qu'un début», s'est félicité Jeff Bezos, patron fondateur d'Amazon, cité dans un communiqué diffusé jeudi.

Les analystes saluent la décision de Jeff Bezos

Mais ce service a coûté plus de 800 millions au deuxième trimestre, un peu plus que prévu selon Brian Olsavsky. «Nous avons eu des coûts additionnels dans nos entrepôts, et notre expansion rapide nous a coûté en productivité». Le bénéfice par action d'Amazon est ressorti à 5,22 dollars, très inférieur aux attentes.

Le titre a initialement perdu plus de 2% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York, mais il est remonté après la conférence pour les analystes, qui saluent la décision de Jeff Bezos d'investir dans la livraison ultrarapide.

On the earnings call, Amazon CFO Brian Olsavsky is not willing to give a number on the cost of one-day delivery in Q3 as he did last quarter. He said the investments will continue in the next few quarters as they already saw some results. $AMZN has recovered some early losses. pic.twitter.com/CPuIB93W5O– Krystal Hu (@readkrystalhu) July 25, 2019

Earnings reaction–Amazon down 1.8% after weaker-than-expected earnings: https://t.co/O4Rh8jZfiyAlphabet up on 7% on earnings beat: https://t.co/drxGhczIQgStarbucks up 5% on strong sales: https://t.co/JTOgyVFCzrIntel up 5% on earnings, Apple deal: https://t.co/y4HLQffODrpic.twitter.com/NQMYsljB5B– CNBC Now (@CNBCnow) July 25, 2019

(L'essentiel/afp)