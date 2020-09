Euronext veut acheter la Bourse italienne

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext, qui gère notamment la place de Paris, a annoncé lundi, avoir déposé «une offre non contraignante» pour racheter la Bourse italienne au London Stock Exchange Group. Euronext indique que l'offre a été présentée «en partenariat» avec la Caisse des dépôts (institution financière publique française) et la banque italienne Intesa Sanpaolo, et qu'il n'y a «aucune certitude» qu'elle aboutisse à une transaction.

L'opérateur boursier allemand Deutsche Börse est également candidat au rachat de la Bourse italienne. Tant Euronext que Deutsche Börse n'ont pas communiqué sur les montants proposés. Selon des informations de l'agence économique et financière Bloomberg, l'opérateur transalpin serait valorisé entre 3,5 et 4 milliards d'euros. Le rapprochement d'Euronext et de Borsa Italiana devrait conduire à créer «un acteur majeur sur les marchés de capitaux en Europe continentale», affirme Euronext, dans un communiqué.

Euronext a multiplié les acquisitions

En cas de concrétisation, l'Italie deviendrait alors «le plus grand contributeur» au chiffre d'affaires d'Euronext, qui chapeaute à ce jour outre Paris, les Bourses de Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne, Dublin et Oslo. Pour l'opérateur européen, qui avait officialisé vendredi son intérêt pour la Bourse de Milan, ce projet répond à «l'ambition de poursuivre la construction de l'union de marchés de capitaux en Europe tout en soutenant les économies locales».

Après avoir renoncé, au printemps dernier, à racheter la Bourse de Madrid finalement tombée dans l'escarcelle du suisse Six, Euronext avait dit vendredi «être actuellement en discussion avec Cassa Depositi e Prestiti, afin de soumettre une offre à London Stock Exchange Group pour acquérir l'activité et les actifs opérationnels clés de Borsa Italiana». Euronext a multiplié ces dernières années les acquisitions, et s'est beaucoup diversifié autour de la fourniture de données et de services aux acteurs financiers.

(L'essentiel/afp)