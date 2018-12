Vinci prend les manettes de Londres-​​Gatwick

Vinci Airports a signé jeudi un accord pour devenir l'actionnaire majoritaire de l'aéroport londonien de Gatwick, le deuxième du Royaume-Uni, une transaction à 3,22 milliards d'euros, selon un communiqué publié par la filiale du groupe Vinci. «Au cours du premier semestre 2019», Vinci devrait détenir 50,01% des parts de Gatwick, les 49,99% restants demeurant aux mains des propriétaires actuels, selon le communiqué. Le montant de l'acquisition «a été arrêté à environ 2,9 milliards de livres sterling» (3,22 milliards d'euros), a précisé l'entreprise, soit davantage que son bénéfice net de 2017 (2,74 milliards d'euros).

«En tant que nouveau partenaire industriel, Vinci Airports soutiendra et encouragera l'efficacité opérationnelle et la croissance du trafic, tout en mettant à profit son expertise en matière de développement des activités commerciales pour continuer d'améliorer la satisfaction et l'expérience des passagers», a commenté Nicolas Notebaert, son président, cité dans le texte. Avec cette acquisition, la filiale du géant français du BTP met la main sur le huitième aéroport d'Europe, qui revendique 45,7 millions de voyageurs en 2018. Une fois cette opération bouclée, Vinci Airports exploitera 46 aéroports dans 12 pays, accueillant plus de 228 millions de passagers par an.

Vinci, au-delà de son activité de bâtiment et de travaux publics, cherche à développer les concessions autoroutières et aéroportuaires, très lucratives. Celles-ci représentent quelque 17% de son chiffre d'affaires total, qui a atteint 40,25 milliards d'euros en 2017. Vinci Airports s'est d'ailleurs récemment implanté au Brésil, au Japon et en Serbie.

