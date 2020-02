La peur s'empare aussi des fabricants de jouets

Il n'y a pas de pavillon chinois cette année à la grande foire du jouet de New York pour cause de coronavirus. Et les déboires de la deuxième économie mondiale, ainsi que leurs potentielles conséquences sur les ventes de poupées et jeux de société, sont dans tous les esprits. La production en Chine, de loin le plus grand fabricant de jouets au monde, a soudainement diminué depuis que l'activité y est paralysée par l'épidémie du coronavirus.

Entre des montagnes de peluches, de jeux électroniques et de figurines pour enfants, les quelque 25 000 participants au salon new-yorkais qui se termine mardi s'interrogent sur l'impact de cette crise sanitaire. Heureusement, assurent plusieurs représentants de la filière, le coronavirus a frappé juste après les fêtes de fin d'année. Mais dans la mesure où la Chine fabrique environ 85% des jouets vendus aux États-Unis, certains produits pourraient être victimes de ruptures de stocks dès cet été.

«La pire chose que j'aie connue»

L'épidémie «va avoir un effet majeur dans le monde entier», affirme Isaac Larian, directeur général de MGA Entertainment. Sa société est déjà en train de puiser dans ses réserves pour approvisionner ses clients en poupées LOL Suprise, l'un de ses produits phare. Les usines travaillant pour MGA en Chine fonctionnent actuellement seulement à 20% de leurs capacités car de nombreux ouvriers ne sont pas encore revenus et l'activité est ralentie par l'absence de certains matériaux ou des problèmes de logistique. L'impact du coronavirus sur la chaîne d'approvisionnement est «la pire chose que j'aie connue» en 41 ans dans le secteur du jouet, affirme M. Larian.

«C'est probablement le principal sujet de conversation car il y a tellement d'incertitudes», estime Aaron Muderick, créateur des pâtes à modeler visqueuses Crazy Aaron's. Si sa société est l'une des seules du secteur à fabriquer entièrement ses produits aux Etats-Unis, il s'inquiète des répercussions plus globales. «Si les étagères sont vides dans les magasins, ce n'est bon pour personne», explique-t-il à l'AFP. Les entreprises chinoises arrivent habituellement en nombre à la foire du jouet de New York, la plus grande du secteur sur le continent américain, avec des dizaines de stands au centre Jacob Javits. Mais l'Association des jouets, qui organise le salon, a décidé il y a quelques semaines de ne pas présenter de pavillon chinois cette année, annulant la venue de 47 exposants et d'environ 550 personnes, explique son président Steve Pasierb.

(L'essentiel/afp)