Gillette de mauvais poil à cause de la mode hipster

Lorsque Procter & Gamble (P&G) a déboursé 57 milliards de dollars pour acquérir Gillette, en 2005, la multinationale de l'hygiène pensait faire un investissement fructueux. Pourtant, si le groupe américain a annoncé fin juillet des résultats trimestriels globaux supérieurs aux attentes, il a dû déprécier la valeur de Gillette de 8 milliards de dollars. Cette mesure comptable a créé un trou de 5,24 milliards de dollars dans les résultats de P&G.

La firme explique ce réajustement par une concurrence accrue, notamment due à l'arrivée de marques plus prisées des millennials. Mais elle évoque également un facteur plus inattendu: le changement d'attitude vis-à-vis du poil dans les sociétés occidentales. La barbe a en effet fait un retour fracassant auprès de la jeune génération. Et, plus globalement, la norme sociale obligeant les hommes à se raser quotidiennement s'est assouplie.

«Aujourd'hui, les hommes ne sont plus jugés négativement quand ils ne se rasent plus, ce n'est pas perçu comme une marque de paresse ou d'impolitesse», déclarait ainsi l'an dernier Massimiliano Menozzi, vice-président de Gillette pour l'Amérique du Nord, sur CNN. Le phénomène a fait dégringoler les ventes de rasoirs et de lames, affirme Jon R. Moeller, directeur financier de P&G, dans «Quartz»: aux États-Unis, elles ont chuté de 5,1% en un an. Gillette n'est pas le seul acteur à être touché: Bic et Wil­kinson Sword seraient également concernés.

(L'essentiel)