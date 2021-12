Wish reste banni des moteurs de recherche

Le juge du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté les arguments de Wish, soulignait notamment que la plateforme, accusée de vendre des produits dangereux, n'avait pas démontré qu'elle avait respecté les injonctions de Bercy pour assurer une meilleure sécurité de ses produits.

Wish a indiqué dans un communiqué qu'il allait «faire appel de cette décision devant le Conseil d'État» et soutient que «l'injonction de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) représente une action illégale qui dépasse largement les prérogatives de toute autorité de surveillance du marché». «De nombreux problèmes évoqués par la DGCCRF sont basés sur des analyses erronées qui, selon nous, ont été entièrement déformées et présentées de manière sensationnelle», se défend le site de vente en ligne.

90% des appareils électriques considérés comme dangereux

En juillet, le ministère avait enjoint «la société de cesser de tromper le consommateur sur la nature des produits vendus, sur les risques inhérents à leur utilisation et sur les contrôles effectués». Estimant que Wish ne respectait pas cette demande, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait demandé le 23 novembre le déréférencement de Wish des principaux moteurs de recherche, appliquant pour la première fois en France une nouvelle disposition votée en 2020 par le Parlement.

Les moteurs de recherche ont appliqué la décision du ministre de l'Économie. L'application Wish a été retirée des magasins d'applications d'Apple et Google, et n'apparait plus dans les réponses des moteurs de recherche comme Google et Bing. Wish continue d'être accessible aux internautes français via leur navigateur web, mais sa suppression des résultats de moteurs de recherche doit l'amputer d'une bonne part de sa fréquentation.

Sur 140 produits vendus sur Wish et analysés par la DGCCRF, un nombre important avait été identifié comme non conforme. Ainsi, 90% des appareils électriques analysés étaient considérés comme dangereux, tout comme 62% des bijoux fantaisie et 45% des jouets.

(L'essentiel/AFP)