Carrefour rachète 30 magasins au Brésil

Le distributeur Carrefour va acquérir 30 magasins «cash and carry» de l'enseigne Makro au Brésil pour environ 420 millions d'euros, a-t-il annoncé dimanche dans un communiqué. Les magasins «cash and carry», qui se présentent souvent sous forme d'entrepôts, permettent aux clients d'acheter en gros, et donc à bas prix, et en libre-service. La transaction porte sur 30 magasins (dont les murs de 22 magasins en pleine propriété et 8 en location) et 14 stations-service, situés dans 17 États du Brésil, pour un prix de 1,95 milliard de Reais (environ 420 millions d'euros), payé en numéraire, précise le groupe.

Ce dernier prévoit, dans les douze mois suivant la réalisation de l'opération, de convertir ces magasins sous sa propre enseigne brésilienne de «cash and carry» Atacadao, rachetée en 2007 et qui enregistre de bonnes performances. «Les nouveaux magasins s'ajouteront au réseau existant de 187 magasins d'Atacadao», avec lesquels ils offrent «une forte complémentarité géographique», ajoute le communiqué. Sur la totalité de l'Amérique latine, le groupe comptait fin juin 182 magasins de type «cash and carry».

«Cette opération est la plus importante réalisée par le groupe Carrefour au Brésil depuis l'acquisition d'Atacadao en 2007. Elle souligne notre volonté d'expansion dans nos formats de croissance, en ligne avec le plan de transformation Carrefour 2022. Avec cette opération, nous renforçons notre présence sur le marché brésilien, deuxième marché du groupe après la France», a déclaré Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour. «Combinée à notre croissance organique, avec 20 nouveaux magasins Atacadao ouverts en 2019, cette acquisition correspond à une année et demie d'expansion et marque une avancée majeure pour Grupo Carrefour Brasil», a relevé pour sa part dans le document Noël Prioux, directeur général de Grupo Carrefour Brasil, la filiale du groupe français dans le pays.

