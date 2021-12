«Le Liban a besoin de 12 à 15 milliards de dollars»

À la dérive depuis plus de deux ans et frappé par la pire crise socio-économique de son histoire, le Liban est en négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) pour aboutir à un plan visant à relancer le pays. Entamées en mai 2020, les premières discussions avaient déraillé deux mois plus tard en raison de divisions politiques. Les négociations ont repris en septembre 2021 mais le flou règne, et le scénario de sortie de crise n’a pas encore été déterminé.

Pour le vice-premier ministre Saadé Chami, qui dirige l’équipe de négociations du Liban avec le FMI, le travail est colossal. Selon lui, les responsables libanais évaluent les pertes du secteur financier à «environ 69 milliards de dollars.» Il s’agit de la première estimation depuis le début de la crise économique du pays, l’une des pires au niveau mondial depuis 1850, selon la Banque mondiale (BM). Cette dernière indique que le PIB du Liban est passé d’environ 55 milliards de dollars en 2018 à 20,5 milliards de dollars en 2021. Une «contraction brutale» qui est «généralement associée à des conflits ou des guerres», selon la BM.

80% de la population en situation de pauvreté

Conséquence de cette dépression: la livre libanaise a perdu 90% de sa valeur sur le marché noir, le salaire minimum ne dépasse pas l’équivalent de 25 dollars par mois et quatre Libanais sur cinq sont considérés en situation de pauvreté, selon l’ONU. Pour tenter de freiner l’effondrement de la monnaie nationale, la Banque centrale adopte plusieurs taux de change. Elle estime que l’unification de ces taux «n’est pas envisageable avant un accord avec le FMI et une stabilité politique».

Selon Riad Salamé, le gouverneur de cette institution, le Liban aurait besoin «de 12 à 15 milliards de dollars pour relancer son économie». Une délégation du FMI s’est rendue au Liban début décembre pour discuter «des politiques économiques» du pays avec les responsables libanais, selon le vice-premier ministre, qui dit s’attendre «à des résultats concrets en janvier 2022». Mardi, le Premier ministre libanais a déclaré que la première réunion officielle avec le FMI aurait lieu le 15 janvier.

La délégation du FMI examinera les progrès réalisés par le gouvernement et pourrait revenir début février pour finaliser un accord, sans écarter d’éventuels retards liés à l’évolution de la pandémie. Selon Saadé Chami, ce «plan de sauvetage économique» sera préparé avec le FMI et envoyé au conseil de l’institution pour approbation. Mais il faudra démontrer «que le gouvernement est vraiment engagé dans les réformes», a précisé le vice-premier ministre libanais ajoutant qu’un éventuel programme devra être approuvé par le gouvernement. Or, le gouvernement Mikati, formé en septembre, ne s’est plus réuni depuis le 12 octobre, en raison de tensions autour de l’enquête sur l’explosion meurtrière du 4 août 2020 au port de Beyrouth.

