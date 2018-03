Salariés déterminés à faire plier Carrefour

Caissières, manutentionnaires, techniciens... Pour ces employés, payés au Smic ou quelques euros de plus et dont une bonne partie jonglent avec des horaires à temps partiel, la réduction drastique de la prime de participation, 57 euros cette année en moyenne contre 610 euros auparavant, a fait déborder le vase. À 8h30, le rideau de fer s'est ouvert dans un concert de cornes de brumes, au milieu des drapeaux orange et rouge de la CFDT et de la CGT.

En cette veille de Pâques, aucun client ne rentrera. «On nous prend pour des merdes!», s'exclame Raymond Golay, barbe grise et bagues en métal blanc au doigt. Après 22 ans chez Carrefour, ce technicien touche 1 100 euros chaque mois. «Il n'y a aucune reconnaissance, on nous crache dessus». Pour ces salariés, dont beaucoup issus des quartiers nord de Marseille, frappés par la pauvreté, un jour de grève est un sacrifice.

Hausses de salaires

«Le salaire, c'est pour payer les factures. La prime, c'est ce qui nous permet de vivre, et de partir en vacances», explique le jeune homme de 28 ans. Ils espèrent que le blocage un samedi de Pâques, l'un des plus gros jours de l'année dans la distribution, fera bouger l'entreprise. Au cœur des quartiers nord, surmontant la mer, Carrefour Grand Littoral devrait faire une croix sur 600 000 à 700 000 euros de chiffre d'affaires selon la CGT.

Au-delà de la prime, «on veut que nos salaires augmentent, et il y a aussi beaucoup de problèmes locaux: des étudiants qui travaillent avec une coupure au milieu de la journée sans être payés, de la discrimination syndicale...», souligne Samia Belaïd, salariée de Carrefour depuis 15 ans, mégaphone à la main. «Dans ce magasin de 500 salariés, on risque de perdre six postes. Ils ont déjà l'intention d'automatiser la station-service et les caisses», ajoute Smaïl Ait Atman, le représentant de la CFDT.

«Le PDG tranche dans le vif, il ne fait pas dans la dentelle. C'est la rentabilité à tout prix». Sans condamner ce discours, six cadres du magasin, non-grévistes, qui prennent leur pause à l'écart, regrettent toutefois le blocage du magasin.

(L'essentiel/afp)