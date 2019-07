Donald Trump veut placer ses alliés à la Fed

Donald Trump a tenté une nouvelle fois mardi de placer des alliés au sein de la Banque centrale américaine, à laquelle il réclame à cor et à cri de soutenir la croissance en baissant le loyer de l'argent. Dans deux tweets, le président a annoncé qu'il proposait de nommer comme gouverneurs de la Réserve fédérale américaine deux économistes. Il s'agit de Christopher Waller, actuellement à l'antenne régionale de la Banque centrale à St Louis (Missouri) de Judy Shelton, actuellement à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Ces deux candidats, s'ils sont confirmés par le Sénat, siégeront au sein du cénacle qui décide de la politique monétaire de la plus puissante Banque centrale du monde. Le président américain ne fait pas mystère de son mépris pour le président de la Banque centrale, Jerome Powell (qu'il a pourtant nommé), parce qu'il a augmenté les taux d'intérêt jusqu'en décembre, mettant en danger, aux yeux de M. Trump, une croissance économique qui est son meilleur argument pour sa réélection. La Fed a laissé entendre qu'elle pourrait baisser les taux si elle estimait que les tensions commerciales s'accroissaient, si l'économie mondiale montrait des signes de faiblesse plus marqués et si l'inflation s'entêtait à rester en dessous de son objectif de 2%.

Christopher Waller est un économiste qui a enseigné à l'Université catholique de Notre Dame avant de prendre la tête du service de recherche économique de la branche régionale de la Fed de Saint-Louis, en 2009. C'est un spécialiste de la théorie monétaire et de la macro-économie. Judy Shelton est elle aussi une économiste, qui a conseillé Donald Trump pendant sa campagne de 2016. Elle est une farouche partisane d'une baisse des taux (elle a notamment indiqué qu'elle souhaitait les amener à 0% en un ou deux ans) qui n'hésite pas à exprimer ses vues sur Twitter.

I am pleased to announce that it is my intention to nominate Christopher Waller, Ph. D., Executive VP and Director of Research, Federal Reserve Bank of St. Louis, Missouri, to be on the board of the Federal Reserve.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 juillet 2019

I am pleased to announce that it is my intention to nominate Judy Shelton, Ph. D., U.S. Executive Dir, European Bank of Reconstruction & Development to be on the board of the Federal Reserve.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 juillet 2019

(L'essentiel/afp)