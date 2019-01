Légère baisse de l'activité pour Ahold Delhaize

Le géant néerlando-belge de la distribution Ahold Delhaize, implanté au Luxembourg, a annoncé mercredi avoir enregistré un chiffre d'affaires annuel en très légère baisse, à près de 63 milliards d'euros, malgré une forte hausse de ses ventes en ligne. Le chiffre d'affaires s'est établi à 62,79 milliards d'euros, en hausse de 2,5% à taux de change constants par rapport à la même période il y a un an. En ne tenant pas compte des taux de change, le chiffre d'affaires du géant de la distribution diminue légèrement de 0,2% en 2018.

«Dans l'ensemble, l'activité a enregistré une nouvelle solide performance commerciale au quatrième trimestre et sur l'année 2018», s'est félicité le groupe dans un communiqué, sans divulguer son bénéfice net, qui sera publié le 27 février avec les résultats complets de l'année. Les ventes en ligne ont bondi de 25,3% à taux de change constants, à 3,5 milliards d'euros. Cette progression place le groupe sur la bonne voie pour atteindre son objectif de réaliser au moins 5 milliards d'euros de ventes en ligne d'ici 2020.

50 millions de clients chaque semaine

Le géant de la distribution englobe 21 marques revendiquant plus de 50 millions de clients chaque semaine dans onze pays. Ensemble, Ahold et Delhaize emploient environ 370 000 personnes dans 6 600 magasins. Ahold et Delhaize, qui étaient jugés complémentaires, ont fusionné en juillet 2016. Géographiquement, ils sont actifs sur la côte Est des Etats-Unis mais Ahold, avec Stop & Shop, est présent plutôt dans le nord-est alors que Delhaize, avec Food Lion, l'est dans le sud-est.

Le rapprochement des deux groupes en 2016 a donné naissance au cinquième groupe de distribution aux Etats-Unis, et au quatrième au niveau européen, selon les analystes. Les ventes aux États-Unis, où Ahold Delhaize réalise la plus grande part de son chiffre d'affaires, ont continué à afficher une bonne dynamique, enregistrant une croissance des ventes comparables de 1,9% en 2018, note le géant de la distribution. Aux Pays-Bas, où Ahold domine le secteur de la moyenne et grande distribution avec son enseigne Albert Heijn, les ventes ont augmenté de 3,7%, une «solide performance» même si le groupe note «un léger recul de la part de marché».

(L'essentiel/afp)