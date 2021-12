Alstom va livrer 98 wagons de plus à la SNCB

Alstom va livrer à la @SNCB en Belgique 98 voitures M7 multifonctions supplémentaires ????????????



Alstom va livrer 98 wagons supplémentaires à la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), dans le cadre d'un accord signé en 2015, a annoncé lundi le constructeur ferroviaire. Le montant de la commande est évalué à 268 millions d'euros et fait partie d'un contrat cadre de 2015 pour la fourniture de 1 362 voitures à double niveau. Jusqu'à présent, la SNCB en a commandé 747, précise Alstom.

«Ce train offre à la SNCB une large flexibilité opérationnelle car ses voitures peuvent soit être exploitées comme un train à unités multiples, soit être tractées par une motrice spécialisée avec d'autres types de voitures. Ces trains peuvent atteindre une vitesse de 200 km/h sur le réseau électrique belge ainsi que sur les lignes transfrontalières avec les Pays-Bas et le Luxembourg», est-il indiqué.

«Cette commande reflète la grande confiance que la SNCB a à l'égard de nos trains à double niveau. Nous sommes en phase de livraison de cette nouvelle solution de mobilité. Plus de cent voitures passagers garantissant fiabilité et confort sont déjà opérationnelles sur le réseau belge», a salué Bernard Belvaux, directeur général d'Alstom Benelux, cité dans le communiqué. La motrice est développée par Alstom, dans son centre situé à Valenciennes (France), tandis que les voitures sont assemblées sur les sites Alstom de Bruges (Belgique) et Valenciennes (France).

(L'essentiel/afp)