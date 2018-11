Trump relance son projet de taxe sur les voitures

Donald Trump a signalé mercredi son intention d'imposer effectivement des taxes douanières sur les importations de voitures aux États-Unis pour protéger l'industrie automobile américaine. Une menace particulièrement redoutée en Allemagne, où l'automobile est un secteur-clé de l'économie. Prenant pour prétexte l'annonce de plan social du constructeur américain General Motors (GM), le président républicain a justifié l'existence de telles mesures protectionnistes, soulignant qu'elles avaient fait leur preuve pour prémunir les camionnettes à plateaux (ou pick-up) de la concurrence étrangère.

«Si nous avions fait de même avec les voitures venant ici, bien plus de voitures auraient été fabriquées ici», a-t-il écrit dans un tweet. «Et GM ne fermerait pas ses usines dans l'Ohio, le Michigan et le Maryland», a-t-il ajouté dans un deuxième tweet. Donald Trump a par ailleurs missionné son représentant au Commerce (USTR) Robert Lighthizer «d'examiner tous les outils à disposition pour égaliser les tarifs douaniers chinois imposés à l'automobile» américaine, a annoncé l'USTR. Les taxes douanières chinoises imposées aux voitures américaines s'élèvent à 40%, a-t-il indiqué.

Donald Trump a été en partie élu grâce à sa promesse de faire renaître les emplois industriels. La Maison-Blanche avait annoncé fin mai son intention d'imposer des tarifs douaniers de l'ordre de 25% sur les importations automobiles pour défendre ce secteur. En 2017, un peu moins de la moitié (8,3 millions) des quelque 17 millions de voitures vendues aux États-Unis avaient été importées. Les voitures importées du Canada et du Mexique, qui viennent de conclure un nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis (AEUMC), seront exemptées.

The reason that the small truck business in the U.S. is such a go to favorite is that, for many years, Tariffs of 25% have been put on small trucks coming into our country. It is called the “chicken tax.” If we did that with cars coming in, many more cars would be built here.....