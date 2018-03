Les marchés du drone civil en plein boom

Les marchés des drones professionnels, qu'il s'agisse de ventes de matériel ou de prestations de service, explosent en France, les entreprises réalisant de plus en plus le potentiel économique de ces petits engins. À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, en région parisienne, la société Azur Drones vient d'ouvrir son quatrième centre de formation au pilotage de drones. «Nous avons formé à peu près 120 personnes l'an dernier, et nous comptons progresser de 50% cette année», explique Grégoire Thomas, le directeur général de l'entreprise.

Selon Thierry Mohr, le président de l'Union nationale des exploitants professionnels d'aéronefs téléPilotés (UNEPAT), il y a aujourd'hui environ 6 500 pilotes de drones officiellement enregistrés en France (pour un usage professionnel). Et leur nombre a doublé en un an, précise-t-il. Selon la Fédération professionnelle du drone civil, le nombre de drones professionnels en France a également explosé en 2017, et dépasse désormais les 9 000 appareils.

85% des métiers liés au drone restent à inventer

Et après le succès ces dernières années des prises d'images aériennes pour les médias, une foule d'applications nouvelles apparaissent, des relevés topographiques à la modélisation en 3D d'édifice pour la préservation du patrimoine, en passant par le suivi des cultures agricoles. Engie, RTE, la SNCF... Toutes les grandes entreprises qui ont des réseaux physiques réfléchissent ou ont déjà commencé à utiliser des drones pour aller inspecter leurs kilomètres d'infrastructures plus ou moins accessibles.

«Nous avons multiplié par 5 le chiffre d'affaires de la prestation de services pour l'industrie et l'aménagement du territoire en 2017», souligne Grégoire Thomas. En particulier, le marché de l'inspection des 70 000 ouvrages d'art français par exemple «ne fait que commencer», assure-t-il. «85% des métiers liés au drone restent à inventer», estime de son côté Thierry Mohr. Mais n'en déplaise à tous ceux qui rêvent de piloter ces petites machines volantes, les spécialistes estiment qu'opérateur de drone n'est pas un métier à part entière, plutôt une qualification que l'on peut se donner quand on a déjà un métier par ailleurs: preneur d'image, géomètre, agent immobilier...

(L'essentiel/afp)