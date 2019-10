L'électrique arrive dans la livraison de petits colis

Les transporteurs ont leur responsabilité dans la lutte contre la pollution, et cherchent des solutions. DHL Express Luxembourg s'inscrit dans la politique de son groupe d'atteindre 0% d'émissions d'ici 2050. Un point d'étape, en 2025, doit voir l'utilisation de 70% de véhicules «propres» pour les enlèvements et livraisons, le «first mile, last mile» dans le jargon.

Alors, l'entreprise basée à Contern a testé pendant deux mois cet été le Streetscooter, s'inspirant des pratiques de la maison mère Deutsche Post DHL Group, qui utilise déjà 15 000 véhicules électriques de ce type en Allemagne. La camionnette électrique est importée au Luxembourg par Cube4T8, une filiale du groupe Losch créée il y a trois mois.

200 km d'autonomie

Déclinable en six versions pour un tarif de base d'environ 40 000 euros, la camionnette allemande dispose de 200 km d'autonomie pour 600 kg de charge utile. Une tournée lui était dédiée parmi les 55 quotidiennes assurées par le transporteur. «Nous l'avons testé pour des petits colis et des documents à Luxembourg-Ville et ses environs. Outre l'avantage en termes d'énergie et de pollution, son rayon de braquage est très court, ce qui est intéressant en centre-ville», observe François Remogna, directeur général de l'entreprise.

Ce dernier doit maintenant faire son choix parmi une offre de véhicules «qui ne cesse de s'étoffer et qui se démocratise», pour coller aux objectifs de développement durable de son groupe.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)