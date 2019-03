Le Luxembourg commerce surtout avec ses voisins

Les échanges de biens et de services se font principalement avec les pays voisins. Le Luxembourg, qui a accusé un déficit commercial de 6,54 milliards d’euros, avait l’an dernier pour premiers partenaires commerciaux l’Allemagne, la Belgique et la France, selon des données publiées mercredi par l’institut Eurostat.

Comme la majorité des autres pays européens, le Luxembourg compte l’Allemagne pour premier partenaire à l’exportation. Le Grand-Duché a vendu pour 3,71 milliards de biens et services à ce voisin de l’est, tandis que la Belgique et la France ont tous deux acheté pour un peu moins de deux milliards. Les produits importés viennent aussi en premier lieu de Belgique (7,05 milliards), d’Allemagne (5,22 milliards) et de France (2,30 milliards). Ensembles, ces trois pays représentent 56% des exportations et 72% des importations.

Les États-Unis et la Chine jouent un rôle moindre dans le commerce avec le Luxembourg. Ils ont vendu pour «seulement» 810 et 464 millions d’euros de biens et services l’année dernière, soit moins de 6% du total à eux deux.

(jg/L'essentiel)