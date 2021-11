ArcelorMittal affiche un 3e trimestre record

Le premier sidérurgiste mondial ArcelorMittal, basé au Luxembourg, a réalisé au troisième trimestre 2021 son bénéfice «le plus élevé depuis 2008» et affirme vouloir mettre à profit la reprise pour accélérer la décarbonation de l'acier. Au troisième trimestre, le groupe a réalisé un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars (4,01 milliards d'euros), après une perte de 261 M USD au troisième trimestre 2020 marqué par les conséquences de l'arrêt des hauts fourneaux durant la crise sanitaire.

«Les résultats de notre troisième trimestre ont été soutenus par la poursuite des prix (des matières premières, ndlr) élevés, ce qui a permis d'obtenir le bénéfice net le plus élevé et la dette nette la plus basse du groupe depuis 2008», a déclaré le patron du groupe Aditya Mittal cité dans un communiqué. Néanmoins le bon résultat financier, qui s'améliore aussi par rapport au deuxième trimestre (4 mds USD de résultat net), cache une dégradation des performances en matière de sécurité, a convenu le dirigeant.

«Eliminer» les accidents mortels

«L'amélioration de nos performances en matière de sécurité est notre principale priorité», a-t-il dit en promettant une analyse détaillée des actions à mettre en place pour «éliminer» tous les accidents du travail mortels. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Arcelor Mittal a fait un bond de 52% à 20,2 milliards de dollars contre 13,26 de juillet à septembre 2020. Par rapport au deuxième trimestre 2021, la hausse est de 4,5%. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires total du groupe gonfle ainsi à 55,7 milliards de dollars contre 39,08 mds l'an passé (+42%).

Et le résultat net de 10,9 milliards de dollars sur neuf mois se compare à une perte de 1,9 md USD enregistrée sur la même période de l'année de la pandémie de Covid-19. ArcelorMittal utilise ses bénéfices pour tenter de verdir la sidérurgie très grise en matière d'émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Le groupe a annoncé au début du troisième trimestre un plan de réduction d'émissions d'ici 2030 et d'investissement dans plusieurs initiatives de décarbonation de son activité. Pour rappel, ArcelorMittal emploie environ 3 600 personnes au Luxembourg. Il figure dans le top 10 des plus gros employeurs du pays.

(L'essentiel/afp)