Hermès a réalisé des ventes record en 2018

Les ventes d'Hermès ont atteint un nouveau record en 2018, frôlant les 6 milliards d'euros, le groupe français de luxe continuant d'être porté par le succès de sa maroquinerie et une croissance dans toutes les zones géographiques, notamment en Chine. Le chiffre d'affaires annuel du sellier-maroquinier, entré au CAC 40 en juin dernier, a progressé de 7,5% sur un an en données publiées, et de 10,4% en organique, selon un communiqué publié ce vendredi.

Cette performance est conforme aux consensus compilés par les agences Factset et Bloomberg, qui tablaient toutes deux sur un chiffre d'affaires annuel de 5,960 milliards d'euros. Le président d'Hermès, Axel Dumas, a salué «cette année encore, une forte performance du groupe» qui s'est poursuivie «tout au long de l'année, sans rupture de tendance. Le modèle d'entreprise est particulièrement solide dans l'environnement actuel», a-t-il résumé lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

L'impact minime des «gilets jaunes»

Il a notamment souligné que «l'Asie poursuit sa forte croissance à deux chiffres, nous ne constatons aucun changement de rythme dans nos magasins en Chine», en allusion aux craintes d'un ralentissement dans le pays, sur fond de tensions commerciales avec les États-Unis qui ont chahuté en Bourse les valeurs du luxe ces dernières semaines. La zone Asie hors Japon progresse ainsi de 14% sur l'exercice, tandis que le Japon enregistre une hausse de 8%, l'Amérique 12% et l'Europe hors France 8%.

Les ventes en France ont progressé de 6% «malgré l'impact négatif des événements de fin d'année» liés aux manifestations des «gilets jaunes», est-il précisé. Par métier, la division Maroquinerie-Sellerie - cœur de métier représentant la moitié du chiffre d'affaires du groupe - voit ses ventes annuelles frôler les 3 milliards d'euros, en progression de 9,4% sur un an.

Hermès, qui publiera en mars ses résultats annuels, indique que «grâce à une croissance des ventes saine et à une bonne maîtrise des coûts, la rentabilité opérationnelle courante en 2018 devrait être proche de 34%, après le niveau exceptionnel atteint en 2017» où la marge s'était établie à 34,6%. En 2017, le groupe avait battu tous les records et avait versé un dividende «exceptionnel» de 5 euros, en sus du dividende ordinaire de 4,10 euros.

