Pour contrôler sa dette, la Chine surveille la finance

Dette colossale, failles réglementaires, produits d'investissement opaques... Soucieuse de contrer plus efficacement les risques financiers qui menacent son économie, la Chine va fusionner ses autorités de régulation du secteur bancaire et des assurances, tout en musclant le rôle de la banque centrale. La fusion du gendarme des banques (CBRC) et de celui des assureurs (CIRC) s'inscrit dans un vaste projet de réorganisation des ministères et des administrations centrales.

Le rapprochement vise à rendre «plus solide et plus efficace le cadre réglementaire» et à mieux «empêcher l'émergence de risques financiers systémiques», a expliqué le conseiller d'État Wang Yong. À l'heure où la dette publique et privée chinoise dépasse 250% du PIB, avivant la menace d'une crise financière ou d'une déstabilisation de l'économie, Pékin a fait du combat contre les risques financiers une «bataille décisive». Le régime s'attaque à la «finance de l'ombre» (instruments de crédit peu régulés), aux créances douteuses des banques, aux produits d'investissement opaques, ainsi qu'aux conglomérats privés très endettés.

Garantir un environnement stable et concurrentiel

Jusqu'ici, la supervision financière restait strictement compartimentée... alors même que l'essor fulgurant de la finance sur Internet ou de produits de placement diffusés aussi bien par les assureurs que par des applications de paiement électronique compliquaient la donne. Dans le même temps, la responsabilité d'établir de nouvelles lois et règlements, jusqu'alors dévolue aux régulateurs, sera confiée à la banque centrale (PBOC), qui voit donc son pouvoir accru. Surtout, la banque centrale jouera un rôle de coordinateur en chef de la supervision financière.

Autre changement dévoilé mardi: la Chine va établir un «Bureau de supervision du marché», afin de garantir un environnement «équitable et concurrentiel». Il réunira la lutte antimonopoles, le contrôle de la qualité, la sécurité alimentaire, la régulation pharmaceutique... Ces différentes réformes devraient être entérinées dans les prochains jours par l'Assemblée nationale populaire (ANP), chambre d'enregistrement législative du régime.

(L'essentiel/afp)