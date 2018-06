H&M souffre de la hausse de ses stocks

Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes et Mauritz (H&M) a annoncé jeudi une baisse de rentabilité au deuxième trimestre de son exercice 2018, marqué par une hausse des stocks et des ventes en baisse dans certains marchés clés. De mars à mai, le bénéfice net s'est replié de 21% à 4,6 milliards de couronnes (446 millions d'euros), grevé par la transformation de la chaîne logistique. Le chiffre d'affaires a lui augmenté de 1,5%, à 60,4 milliards de couronnes, grâce à des ventes dynamiques en Europe du Nord et de l'Est.

En revanche, aux États-Unis, en Allemagne et en France, trois des plus gros marchés du groupe, les ventes ont reculé respectivement de 13%, 2% et 5%. "Pas de lumière dans le tunnel pour H&M, Karl-Johan Persson (le directeur-général) continue de parler de tendances positives mais «les résultats montrent quelque chose de différent malheureusement, une vraie déception», relève sur Twitter l'analyste de Nordnet Joakim Bornold. Sur un an, les stocks ont augmenté de 13%, une proportion qualifiée de «trop élevée» par le groupe, imputée à des déséquilibres de l'assortiment des boutiques qu'H&M va chercher à corriger lors de la période des soldes au troisième trimestre, entraînant des rabais supplémentaires.

En outre, le géant suédois entend rationaliser sa chaîne logistique pour «rendre notre approvisionnement encore plus rapide, plus flexible et plus efficace», a indiqué M. Persson dans un communiqué. Tout en développement son offre en ligne, H&M continue d'ouvrir des boutiques sur de nouveaux marchés: l'Ukraine et l'Uruguay en 2018 et la Bosnie-Hercegovine en 2019. Le groupe possède 4 801 boutiques dans le monde. H&M reste la marque vedette du groupe et la plupart des nouvelles ouvertures se feront sous ce nom. Le groupe exploite également les magasins Cos, & Other Stories, Monki, Weekday et Cheap Monday, dont les ventes ne cessent de croître aussi bien en ligne qu'en magasins.

(L'essentiel/afp)