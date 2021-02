Google va indemniser plus de 5 500 personnes

Le département américain du Travail a annoncé, lundi, que Google avait accepté de payer 3,8 millions de dollars à la suite d'accusations de discriminations envers des femmes et des Asiatiques. La plus grande partie de cet argent servira à indemniser 2 565 femmes employées par Google à des postes d'ingénieur, ainsi que près de 3 000 personnes, candidates féminines ou candidats d'origine asiatique, qui n'ont pas été choisies pour de tels postes, a indiqué le département du Travail.

Google a déclaré que les discriminations avaient été détectées au cours d'une analyse interne de routine et que l'entreprise avait accepté de verser cette somme pour corriger la situation, tout en niant avoir violé la loi. «Nous pensons que toute personne doit être payée en fonction du travail qu'elle fait, et non de qui elle est, et nous investissons massivement pour faire en sorte que nos processus d'embauche et d'indemnisation soient justes et non faussés», a déclaré une porte-parole de Google.

Cette porte-parole a ajouté que Google analysait annuellement ses données salariales à la recherche d'anomalies et que la compagnie était heureuse de résoudre les problèmes de discriminations présumées.

(L'essentiel/afp)