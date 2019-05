Netflix pourrait perdre près de 30% d'utilisateurs

L'offensive de Disney dans le domaine du streaming vidéo pourrait faire mal au géant Netflix. Selon une enquête menée par «The Hollywood Reporter» et Morning Consult, 28% des sondés ont indiqué qu'ils quitteraient Netflix si les films de Disney ou de Marvel et «Star Wars» n'étaient plus disponibles sur la plateforme leader de streaming vidéo.

Celle-ci comptait plus de 148 millions d'abonnés en avril dernier (+10 millions au premier trimestre).

(L'essentiel/man)