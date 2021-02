Le secteur aérien prépare la neutralité carbone

Carburants alternatifs, progrès technologiques et compensation: le secteur aérien européen a dévoilé jeudi, sa feuille de route pour parvenir à la «neutralité carbone» d’ici à 2050, conformément aux ambitions des États membres de l’Union européenne.

Mais cet objectif ne pourra être atteint qu’avec un soutien des gouvernements et institutions européennes, ont prévenu cinq organisations à l’origine de l’initiative «Destination 2050», réunissant compagnies aériennes, gestionnaires d’aéroports et industriels.

Le but des promoteurs de cette initiative, qui se base sur l’accord de Paris de 2015, et épouse les objectifs de «neutralité climatique» validée par les États membres en 2019, est de voir «tous les vols à l’intérieur ou en partance de l’UE, du Royaume-Uni et de l’AELE, parvenir à zéro émission nette de CO2 d’ici à 2050».

Pour eux, une telle cible pourrait être obtenue en premier lieu par «des améliorations de la technologie des avions et des moteurs», tel l’avion à hydrogène auquel travaille actuellement Airbus, ou des solutions électrifiées, un potentiel de baisse des émissions de 37% par rapport à 2018.

Carburants alternatifs

Le recours à des carburants alternatifs aux hydrocarbures pourraient à eux seuls permettre de réduire les émissions du secteur de 34%, affirment en outre les promoteurs de «Destination 2050». Il s’agit par exemple de biocarburants, ou de «kérosène synthétique durable» élaboré à base de CO2, d’eau et d’énergies renouvelables qui a été récemment testé dans un vol commercial par la compagnie KLM. Le secteur compte aussi sur un système d’échanges de quotas d’émissions pour amorcer la transition, ainsi qu’une amélioration de la gestion des vols et des mouvements au sol.

«Le secteur tout entier ne s’engage pas seulement sur la voie de la décarbonation, mais trace la voie pour qu’elle se réalise, afin de contribuer concrètement aux objectifs climatiques de l’UE», a noté Olivier Jankovec, directeur général du Conseil international des aéroports – Europe (ACI Europe), cité dans un communiqué.

«Mais il est évident que nous ne pouvons pas le faire seuls. Pour danser, il faut être deux et il faut désormais que l’UE élabore les politiques et le cadre réglementaire pour nous permettre de parvenir à un secteur aérien européen neutre en carbone d’ici à 2050», a-t-il ajouté.

