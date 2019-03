Uber veut devenir l'«Amazon» des transports

Le modèle d'Uber? Rien moins qu'Amazon, le tentaculaire colosse du commerce en ligne. Leader mondial de la réservation de voiture de tourisme avec chauffeur (VTC), Uber mise sur un avenir où les particuliers renonceront de plus en plus à posséder une voiture, préférant VTC, auto-partage, vélos et trottinettes en libre-service ou transports publics. Pour Uber, comme d'autres entreprises de transport, l'idée est donc de se placer dès aujourd'hui au centre de cet écosystème et de proposer via son application tout un éventail de solutions de déplacement, selon ses goûts, ses besoins ... ou la météo.

«Les voitures, pour nous, c'était vraiment un point de départ», explique Andrew Salzberg, un des responsables du groupe, lors d'une rencontre avec des journalistes à Santa Monica, près de Los Angeles, connue pour sa pollution et ses embouteillages. «Une fois bâtie cette plateforme de mobilité, il y a toute une gamme d'activités à créer au-delà», poursuit-il dans cette cité balnéaire, qui grouille de trottinettes et vélos électriques d'Uber et de ses concurrents.

Intégrer aussi les transports publics

L'idée «c'est que dès que vous sortez, il y ait un véhicule électrique, sympa à conduire», explique Nick Foley, à la tête de Jump (bicyclettes électriques en libre-service), rachetée l'an dernier par Uber. Et «si le temps est mauvais (...), on peut aussi réserver une voiture», ajoute M. Foley, qui pense que le tournant vers la mobilité via smartphone changera les modes de vie comme le fit l'automobile.

«On ne peut pas vraiment être l'Amazon des transports sans (intégrer) le mode de transport le plus important, à savoir les transports publics», a justifié David Reich, en charge du sujet chez Uber. Ce qui rend nécessaire la collaboration avec les municipalités, au travers d'échanges de données sur les transports publics, les pistes cyclables, les parkings... Le PDG d'Uber Dara Khosrowshahi fait de la collaboration avec les régies de transport une priorité.

De quoi aussi améliorer ses relations avec les autorités locales, souvent tendues depuis quelques années avec l'arrivée de la plateforme américaine.

(L'essentiel/afp)