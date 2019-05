Les prix de l'acier pénalisent ArcelorMittal

La baisse des prix de l'acier, dans un contexte économique moins porteur, a pesé sur la rentabilité du géant sidérurgique et minier ArcelorMittal au premier trimestre, mais le groupe basé à Luxembourg a légèrement relevé jeudi ses prévisions de demande mondiale en 2019. Le bénéfice net du premier trimestre a été divisé par presque trois sur un an, à 414 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires stable sur un an à 19,2 milliards de dollars.

Ce dernier a été soutenu par la hausse des livraisons d'acier, notamment grâce à la contribution d'ArcelorMittal Italia (ex-Ilva), acquis l'an dernier et consolidé depuis début novembre. Les expéditions d'acier ont aussi progressé en Amérique du Nord, mais reculé au Brésil. Globalement la hausse des expéditions d'acier a permis de compenser le recul des prix de vente de l'acier lié au contexte économique plus difficile, sur fond de surcapacité mondiale toujours présente.

Action en baisse

Les prix de vente moyens de l'acier ont baissé de 3,1% entre le dernier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019, avec un recul accentué en Europe (-5,4%). «Nos résultats du premier trimestre reflètent la conjoncture difficile à laquelle l'industrie a été confrontée ces derniers mois», a commenté le PDG d'ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, cité dans le communiqué. «La rentabilité a été "impactée" par la baisse des prix de vente de l'acier suite à une activité économique ralentie».

Les expéditions de minerai de fer se sont maintenues, avec des expéditions à prix de marché globalement stables. Le bénéfice d'exploitation du groupe a été divisé par deux sur un an, à 769 millions de dollars, et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a baissé de 34% à 1,65 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation sont supérieurs au consensus établi par Bloomberg, mais l'Ebitda est inférieur. La publication a déçu les investisseurs: à la Bourse de Paris vers 10h, l'action ArcelorMittal perdait 4,36% à 16,996 euros, dans un marché en repli de 1,21%. Dans ses perspectives pour l'année, le groupe a cependant relevé ses prévisions de croissance du marché mondial de l'acier, tablant sur une consommation apparente en hausse de 1% à 1,5% (contre +0,5% à +1% auparavant).

(L'essentiel/afp)