Affaibli par son 737 MAX, Boeing n'est plus leader

À n'en pas douter, 2019 restera comme une année noire dans l'histoire de Boeing. Le constructeur américain a accumulé les déboires, plus particulièrement sur les 737 MAX, cloués au sol depuis le mois de mars après un crash qui a coûté la vie à 157 personnes. La catastrophe avait impliqué un appareil d'Ethiopian Airlines cinq mois après qu'un 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air se soit écrasé avec 189 personnes à bord. Dans ces deux tragédies, le système anti-décrochage de l'avion a été mis en cause et les autorités du monde entier ont décidé de l'interdire de vol.

Depuis mars, Boeing n'a pas réussi à redresser la barre. En décembre, le constructeur a même dû annoncer qu'il se voyait contraint de suspendre la production de son avion vedette, faute d'avoir obtenu les autorisations de le faire voler à nouveau.

Deux fois moins qu'Airbus

Et cette année catastrophique va se clore sur la perte du titre de leader du marché, au profit d'Airbus. Même si les chiffres officiels n'ont pas encore été dévoilés, la presse économique et spécialisée n'a pas eu de grands calculs à faire pour détrôner officiellement le leader. D'un côté, Boeing n'a annoncé que 345 livraisons pour les onze premiers mois de l'année. De l'autre, Airbus tablait sur 860 appareils remis aux clients en 2019. Selon certaines sources proches du constructeur européen, citées par l'agence Reuters et relayées dans les médias français, le chiffre exact serait de 863 avions livrés.

Surtout, le carnet de commandes tourne à plein régime chez Airbus. Selon La Tribune, il y en aurait eu plus de 1 000 enregistrées l'an dernier. Et il ne s'agirait même pas des clients de Boeing laissés sur le carreau à cause des revers du 737 MAX car, en commandant un Airbus de la famille A320 Neo cette année, ils sont sûrs de devoir attendre entre quatre et cinq ans avant de prendre possession de leur appareil. Il se pourrait bien que le constructeur européen se soit installé en tête du classement de manière durable.

(L'essentiel/afp)