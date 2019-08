Le groupe RTL annonce de bons résultats

Durant les six premiers mois de l’année, le groupe RTL a vu son chiffre d’affaires augmenter de 4,2%, pour atteindre 3,2 milliards d’euros, selon les chiffres dévoilés mercredi matin. Il s’agit d’un «niveau record», selon le communiqué du groupe basé à Luxembourg.

La hausse «résulte principalement de Fremantle et des activités numériques», selon RTL, qui évoque une hausse du nombre d’abonnements sur les plateformes de vidéos à la demande en Allemagne et aux Pays-Bas. «RTL Group a connu un excellent premier semestre grâce aux activités numériques et celles du contenu», se réjouit le CEO Thomas Rabe.

Le résultat pour la période a aussi progressé, pour atteindre 443 millions d’euros (+21%). Mais la dette nette du groupe a aussi augmenté de 57%, entre fin décembre 2018 et fin juin 2019, pour s’établir à 739 millions d’euros.

(L'essentiel)