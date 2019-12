Juste avant sa mort, Volcker dézinguait Trump

Paul Volcker, l'ancien président de la Fed et figure respectée du monde financier décédé dimanche, a violemment critiqué Donald Trump et son administration, dans un essai écrit trois mois avant sa mort et publié mercredi par le Financial Times. M. Volcker s'alarme «des menaces de plus en plus inquiétantes qui pèsent sur le modèle» américain et dénonce «un mouvement dans le gouvernement et ses politiques pour saper la confiance des Américains».

Dans ce texte destiné à être l'épilogue d'une biographie à paraître, l'ancien patron de la Fed signale que «jamais depuis peu après la seconde guerre mondiale, un président n'a aussi ouvertement cherché à dicter la politique de la Fed». Il stigmatise «des forces nihilistes qui cherchent à discréditer les piliers de la démocratie».

Paul Volcker, qui a dirigé la Fed de 1979 à 1987, avait pris des mesures impopulaires pour terrasser une inflation galopante. Cet essai paraît alors que la Réserve fédérale tient sa dernière réunion monétaire de l'année à l'issue de laquelle elle devrait laisser les taux inchangés.

(L'essentiel/afp)