1 400 McDo en plus cette année dans le monde

Les ventes du géant de la restauration rapide, McDonald's, ont profité en fin d'année de la hausse des prix de certains produits, de la promotion de nouveaux sandwichs et de fermetures moins nombreuses de restaurants à cause du Covid-19. Le chiffre d'affaires du groupe, qui comptait fin décembre environ 40 000 restaurants dans le monde, a progressé de 13% pour atteindre 6 milliards de dollars au quatrième trimestre. Son bénéfice net a grimpé de 19% sur la période, à 1,64 milliard de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la référence à Wall Street, il est toutefois un peu en dessous des attentes, comme le chiffre d'affaires, et l'action reculait de 2% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance. Aux États-Unis, le groupe impute la hausse de ses ventes (+7,5% à nombre de magasins comparables) au fait que les clients paient en moyenne plus chers leur commandes en raison «d'augmentations de prix stratégiques».

Le chiffre d'affaires a grimpé de 21% à 23,22 milliards de dollars

En dehors des États-Unis, «de solides performances opérationnelles et moins de fermetures de restaurants associées au Covid-19» ont contribué à une nette hausse des ventes en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne, souligne McDonald's. Seuls points négatifs: les ventes ont reculé en Chine, en raison des résurgences continues du virus et ont stagné en Australie, en raison des restrictions gouvernementales.

De façon générale, «le Covid-19 a continué d'entraîner divers niveaux de restrictions gouvernementales sur les heures d'ouverture des restaurants, sur le nombre de personnes pouvant manger dans les restaurants, voire dans certains cas, sur des fermetures de salles», indique la chaîne. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de l'entreprise a grimpé de 21% à 23,22 milliards de dollars et son bénéfice net a bondi de 59% à 7,55 milliards de dollars.

McDonald's prévoit d'ajouter 1 400 restaurants nets à son réseau en 2022.

(L'essentiel/afp)