Les «Tiny Houses» séduisent de plus en plus

De plus en plus d'Américains choisissent les «Tiny Houses», des minimaisons de moins de 40 m². Le mouvement, qui inclut des maisons sur roues ou posées au sol, trouve ses origines il y a plusieurs décennies, mais la crise financière de 2008 a renforcé son attractivité. Premier point fort, le coût. Environ 50 000 dollars pour une maison neuve d'un peu moins de 20 m² avec intérieur personnalisé. «Nous faisons face à une crise du logement et à un parc immobilier vieillissant», observe Brandy Jones, qui a emménagé avec son mari et ses deux enfants dans une «Tiny House» il y a huit mois, à Reading, à une centaine de kilomètres de Philadelphie. Pour une maison neuve, dit-elle, il faut normalement compter au moins 300 000 dollars.

Le plus souvent, le seul facteur économique ne suffit pas à faire la décision, dans un pays où la superficie médiane des maisons neuves pour une famille est de 228 mètres carrés. Après une ère de gigantisme, aujourd'hui, «par endroits, des gens prennent conscience que vivre avec moins est très avantageux pour votre style de vie», explique Marcus Stoltzfus, directeur commercial et marketing de Liberation Tiny Homes. De superficie réduite, ces maisons sont plus fonctionnelles qu'un appartement traditionnel.

Difficile de trouver un financement

Roland Figueredo doit quitter cet été son appartement de New York pour emménager dans sa nouvelle «Tiny House», dans l'Oregon. «Nous essayons de simplifier notre vie et de nous débarrasser de tout notre bazar», dit-il. Même si les mentalités évoluent, il n'est pas toujours aisé d'aller contre les normes sociales et le matérialisme dominant. «C'est très hipster», reconnaît Marcus Stoltzfus. L'aspiration au minimalisme vaut aussi pour l'impact environnemental, explique Scott, un habitant. «Vous réduisez votre empreinte carbone. Vous n'utilisez pas autant d'électricité, autant d'eau» que dans un logement classique.

Malgré ces atouts, la vague tarde à devenir raz-de-marée. Il y aurait aujourd'hui un peu plus de 10 000 minimaisons aux États-Unis. Le premier frein majeur est le financement. Il est quasiment impossible de trouver un crédit immobilier classique, les banques considérant davantage ces constructions comme appartenant à la catégorie mobile-home ou camping-car. Mais le principal obstacle tient à la législation: la plupart des collectivités locales interdisent les logements sur roues et fixent un plancher pour la superficie d'une maison, souvent au-delà de 80 m².

