Coca-​​Cola dopé par les ventes de sodas

Coca-Cola a annoncé mardi de solides résultats au deuxième trimestre, la hausse des prix de ses boissons et l'augmentation des volumes de ventes des sodas lui ayant permis de contrer les conséquences négatives du dollar fort. Le géant des boissons non alcoolisées a dégagé un bénéfice net de 2,61 milliards de dollars, en hausse de 12,6% sur un an, selon un communiqué.

Tiré par une hausse des prix en moyenne de 2% dans la plupart des régions et une hausse de 4% des volumes de ventes, le chiffre d'affaires a progressé de 6,1% à 10 milliards de dollars, en dépit du billet vert qui a fortement rogné les ventes réalisées hors des Etats-Unis une fois converties en dollars.

Du coca... orange vanille!

Le groupe d'Atlanta (sud-est) récolte les fruits de sa refondation: il a revu ses boissons classiques -- Coca-Cola, Coca-Cola Zero et Coca-Cola Plus -- et propose différentes tailles de cannettes allant des cannettes traditionnelles à des plus petites pour répondre aux critiques des diététiciens et des pourfendeurs de la malbouffe. Coca-Cola propose aussi de nouveaux goûts comme Coca-Cola Orange Vanille et s'est lancé dans la vente de café après le rachat de la chaîne britannique Costa pour 3,9 milliards de livres.

Le groupe pousse également sa marque Smartwater, de l'eau purifiée par évaporation à laquelle sont ensuite ajoutés des électrolytes, dont le packaging et la promotion surfent résolument sur la vague du «bien-être» et d'une hydratation plus «sophistiquée» que de l'eau classique.

(L'essentiel/afp)